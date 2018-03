Vamos lá assentar ideias!!

Na última sessão da Assembleia Municipal de Benavente, realizada no dia 28 de Fevereiro, foi apresentada uma moção/recomendação da CDU que deu que falar. Em causa estava a problemática das estradas nacionais que atravessam os núcleos urbanos do Município de Benavente. A bancada do PS achou que o documento estava mal redigido, pois no último ponto estava escrito “acento parlamentar” em vez de “assento parlamentar”, e também não estava organizado de forma clara. A presidente da Assembleia Municipal de Benavente teve de pedir dois minutos de pausa para o documento ser revisto e o pessoal “assentar” ideias. Ou seria “acentar”?