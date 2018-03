Apesar dos protestos os CTT fecharam a estação de Alpiarça

A desertificação do interior do país começou com o encerramento dos serviços e o argumento foi sempre o da rentabilidade. O Estado deu o exemplo ao fechar os seus serviços e os particulares seguiram-lhe o exemplo. No Verão do ano passado, por causa dos incêndios, muitos lisboetas do Governo, de vários serviços do Estado e de várias redacções de órgãos de Comunicação Social, saíram do aconchego do seu paraíso cheio de bares, restaurantes, salas de espectáculos, farmácias, hospitais, clínicas, etc e tal e multiplicaram-se em declarações, escritos e discussões sobre o abandono das terras do interior. Muito prometeram fazer os sacristas mas já se sabia que nada iriam fazer, como agora se verifica.

Benjamim Mendes Ramos