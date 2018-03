Cada vez mais me desligo do telemóvel

Ainda não chegou a minha hora de largar definitivamente o telemóvel porque trabalho e sou obrigado a estar contactável mas quando posso desligo-o e um dos meus sonhos é desligá-lo muito mais vezes a partir da altura em que me seja possível. O telemóvel ou smartphone é uma corrente que nos prende e escraviza e o mesmo acontece com a internet e as redes sociais. Tenho alguns amigos que pensam como eu. Usar tudo isso é bom mas estar ligado em permanência como nos acontece actualmente é escravatura e eu quero ser livre e ter tempo livre para pensar e fazer aquilo de que gosto. Cada vez mais oiço pessoas a dizer que desligam o telemóvel aos fins de semana e à noite e que resistem à tentação de aceder à internet quando não precisam absolutamente de o fazer. Penso que a felicidade passa um pouco por aí.

Rogério Fernando de Castro