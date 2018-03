Encaro cada dia como mais uma oportunidade de aprender alguma coisa

Também faço como a professora Helena Pereira, directora do Agrupamento de Escolas da Castanheira do Ribatejo, e encaro cada dia como uma oportunidade de aprender alguma coisa mas infelizmente no meu dia-a-dia o pouco que aprendo é a saber que isto está cada vez pior. Há mais violência, mais censura, mais impostos, mais mentira, mais corrupção e mais e mais políticos que só se interessam por si e pelos seus partidos. Também verifico que das escolas e das famílias saem cada vez mais jovens ignorantes e mal educados. Não são a maioria, felizmente, mas o seu número já é preocupante.

Fernando Manuel Rios Trocato