Estação do Entroncamento e linha entre a cidade e Santarém de fora dos investimentos

Não vai haver obras na estação de caminhos-de-ferro do Entroncamento nem estação nova e também não vai ser arranjado o troço da linha do Norte entre Entroncamento e Santarém. É uma pena uma vez que a rapaziada da política local se vem afadigando há anos e anos a aprovar moções, protestos, declarações e outras indignações, nas reuniões de executivos municipais e assembleias municipais. E ainda por cima as maiorias políticas aqui da zona são do PS, partido que está no Governo com o apoio de grandes defensores da ferrovia como o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. Se não vamos ter investimento na ferrovia por estes lados numa altura em que quem está a mandar são estes partidos, quando é que os iremos ter?

Jorge Manuel Serralheiro