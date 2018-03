Autarcas de Benavente querem transmissão das reuniões de câmara

A bancada do PPD/PSD na Assembleia Municipal de Benavente, apresentou na última sessão desse órgão uma moção pela “Transmissão em directo das Sessões Públicas da Câmara Municipal”. A moção foi aprovada por maioria, embora alguns elementos da CDU tenham questionado “o investimento” e a dificuldade que poderá implicar o transporte do material necessário para se fazer um directo, quando as reuniões de câmara não se realizarem na sala de reuniões do edifício dos Paços do Município de Benavente.

A moção incide na vontade que o PSD tem em “possibilitar a muitos munícipes e naturais das freguesias de Benavente, muitas vezes impossibilitados de participarem nas sessões por motivos profissionais, ou até mesmo por motivos de saúde, poderem acompanhar o que se passa no seu concelho”.

Segundo Filipe Oliveira, presidente da Juventude Social Democrata da concelhia de Benavente, a transmissão em directo das sessões públicas “terá o efeito de motivar os cidadãos a estarem presentes presencialmente, ao se aperceberem do modelo de funcionamento da assembleia e da intervenção que o público pode ter”.

Em Vila Franca de Xira uma proposta da CDU, aprovada por unanimidade em reunião de câmara logo no início deste mandato, visa também transmitir as reuniões de câmara em directo. O desafio do município vilafranquense tem sido conseguir obter autorização da Comissão Nacional de Protecção de Dados para o poder fazer, processo que está em curso.