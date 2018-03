Nuno Serra recandidata-se à distrital do PSD

Nuno Serra anunciou a sua recandidatura à liderança da distrital de Santarém do PSD, para um último mandato de dois anos. A revelação foi feita pelo actual líder distrital dos social-democratas na noite de segunda-feira, 5 de Março, durante uma Assembleia Distrital do PSD realizada em Mação. Nuno Serra, que é deputado à Assembleia da República e vereador na Câmara Municipal de Santarém, destaca a necessidade de começar “já a preparar as próximas eleições autárquicas, para aumentar ainda mais o número de mandatos autárquicos do PSD, pois autárquicas não se ganham na véspera de eleições”.