Oposição no feminino por um dia na Câmara de Santarém

A bancada do PS na Câmara Municipal de Santarém foi ocupada exclusivamente por mulheres na reunião do executivo de 5 de Março. Uma forma de assinalar o Dia Internacional da Mulher e de incentivar a participação feminina na gestão autárquica e em cargos de gestão e liderança. Na foto, da esquerda para a direita, Virgínia Esteves, Sofia Martinho, Vânia Botequim e Margarida Pinto, as duas últimas estreantes nessas andanças.