O Hospital Vila Franca de Xira

O Hospital Vila Franca de Xira (HVFX) associou-se, pelo terceiro ano consecutivo, à Corrida das Lezírias que se realizou no domingo, 4 de Março, em Vila Franca de Xira. A equipa do hospital dinamizou iniciativas dirigidas à comunidade, de prevenção e sensibilização para a adopção de hábitos de vida saudáveis. Os profissionais da equipa de Medicina Física e Reabilitação do hospital realizaram acções de aconselhamento individual dirigida aos desportistas. E o hospital promoveu, também a divulgação de informação de sensibilização para a importância da prática desportiva e de uma alimentação saudável e equilibrada. Um grupo de colaboradores do hospital participou também na própria corrida.