O Dia Internacional da Mulher

O Dia Internacional da Mulher celebra-se a 8 de Março e é assinalado um pouco por toda a região, com diversas iniciativas que pretendem exaltar a força do que em tempos foi designado como sexo fraco. Na imagem, recuperada do arquivo de O MIRANTE, um momento de uma caminhada para comemorar o Dia da Mulher em Alverca, em Março de 2009.