Abertas inscrições para programa de ocupação de jovens em VFX

Estão abertas até 9 de Março, sexta-feira, as inscrições para o Programa de Ocupação de Jovens (POJ) de longa duração de Vila Franca de Xira. Este programa, promovido pela Câmara de Vila Franca de Xira através do Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo e Juventude, dirige-se a jovens entre os 18 e os 30 anos, residentes no concelho.

As inscrições são presenciais, das 14h00 às 18h00, no Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo e Juventude ou nas Casas da Juventude. Estão disponíveis online, no site do município, as Normas de Participação e a Ficha de Inscrição.

O projecto decorre entre Abril de 2018 e Março de 2019 nos serviços da câmara municipal, em projectos de apoio à comunidade nas áreas da juventude, educação, cultura, ambiente, património, turismo e outros de interesse social, comunitário e administrativo.

“Esta pretende ser uma oportunidade para que os jovens participantes tenham uma experiência de ocupação de tempos livres em contexto real de trabalho, com um enquadramento que facilite uma melhor integração no mercado de trabalho”, explica o município em comunicado. O outro programa de ocupação de jovens irá decorrer nos meses de Julho e Agosto deste ano e as inscrições estarão abertas nos dias 4 e 5 de Junho.