Autarquias do Médio Tejo num projecto-piloto do Governo para o Turismo

Governo quer tomar medidas para facilitar investimento na área do Turismo e acabar com a diversidade de procedimentos.

As treze câmaras municipais do Médio Tejo, reunidas na comunidade intermunicipal (CIMT), vão trabalhar em conjunto num projecto-piloto que visa harmonizar procedimentos ligados ao licenciamento turístico de forma a facilitar os investimentos. A estratégia, englobada no Simplex+, foi apresentada na quinta-feira, 1 de Março, na inauguração da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) pela secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, e pela secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca.

O Governo quer resultados desta experiência até ao Verão deste ano para depois tomar medidas de forma a implementar procedimentos comuns a todo o país que facilitem a vida dos empresários do ramo.

A diversidade de procedimentos nos vários municípios, quanto ao licenciamento de empresas ligadas ao turismo, tem sido identificada pelos empresários como um factor de bloqueio.