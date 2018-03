Câmara de Rio Maior abre concursos públicos para requalificação urbana

O executivo da Câmara Municipal de Rio Maior aprovou na reunião de sexta-feira, 23 de Fevereiro, a abertura dos concursos públicos referentes às empreitadas de requalificação da villa romana, de requalificação da frente ribeirinha da cidade e de construção de uma ciclovia entre Asseiceira e Rio Maior. Todos os projectos contam com financiamento da União Europeia.

Relativamente à empreitada na frente ribeirinha, o valor base do concurso é de 1.799.719 euros mais IVA. A intervenção vai realizar-se durante os anos 2018 e 2019. O prazo de execução previsto no concurso é de 455 dias.

No caso da requalificação da villa romana, o preço base do concurso é de 560 mil euros mais IVA e o prazo de execução da empreitada é de 365 dias. A autarquia prevê que a obra se reparta entre os anos de 2018 e 2019. O concurso para a construção da ciclovia entre Rio Maior e Asseiceira tem um preço base de 256.933 euros mais IVA. O prazo de execução da obra é de 180 dias.