Câmara de Santarém paga 2500 euros de renda por edifício sem utilização

A Câmara de Santarém está a pagar, há cerca de ano e meio, uma renda mensal de 2.500 euros pelo antigo centro comercial Escala 4, no centro histórico da cidade, para ali instalar diversas associações mas o edifício não teve qualquer utilização até à data. A situação foi criticada na última reunião de câmara pela vereadora Sofia Martinho (PS), que considera não haver qualquer justificação para esses desperdício de recursos.

O presidente do município, Ricardo Gonçalves (PSD), admitiu que o processo não correu como o esperado, referindo que algumas das associações desistiram de se instalar no espaço, além de que falta ultrapassar algumas exigências relacionadas com a utilização do edifício, nomeadamente ao nível da iluminação. “Já falámos com a proprietária para suprir essas questões”, disse o autarca, acrescentando que se mantém a intenção de fazer dos dois pisos superiores do prédio uma espécie de casa das colectividades.

Tal como O MIRANTE noticiou em Agosto de 2016, a Câmara Municipal de Santarém negociou nesse Verão o arrendamento do antigo centro comercial Escala 4 para ali instalar algumas associações e colectividades da cidade. A autarquia comprometeu-se a pagar 2.500 euros por mês ao proprietário do imóvel de três pisos situados na Rua Capelo e Ivens, junto à Igreja de são Nicolau. As associações deveriam ocupar gratuitamente todos os espaços devolutos do edifício, numa estratégia que visava também contribuir para a dinamização da zona antiga da cidade.

A autarquia tem vindo a ceder espaços a associações e outras entidades em diversos pontos da cidade, destacando-se a antiga Escola Prática de Cavalaria onde, por exemplo, estão instalados a Startup Santarém e as delegações da Cruz Vermelha e da Ordem dos Advogados.

Outros imóveis municipais onde estão instaladas associações ou outras entidades são o Palácio Landal e o Palácio João Afonso, ambos também no centro histórico da cidade. A mais recente cedência gratuita foi a do antigo jardim-de-infância de Sacapeito ao Vitória de Santarém.