Detidos por furtos em armazém de hipermercado

Dois homens foram detidos pela GNR de Rio Maior por suspeita de vários furtos no armazém de um hipermercado naquela cidade, tendo sido apreendidos, numa busca domiciliária, mais de um milhar de artigos. Em comunicado, o Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana afirma que os dois homens, de 26 e 49 anos, foram detidos por militares do posto de Rio Maior na sequência de uma queixa apresentada pelo responsável do espaço comercial, após vários furtos ocorridos naquele local, tendo sido apanhados dentro do armazém a carregar bens para uma viatura.

Numa busca domiciliária a casa dos suspeitos, a GNR apreendeu 300 garrafas de vinho, 100 garrafas de bebidas espirituosas, 238 produtos de mercearia, 200 lacticínios, 150 produtos de limpeza, 100 produtos de charcutaria, 30 produtos de higiene e 20 embalagens de lâminas, tendo a acção contado com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal de Santarém.