Extensão de saúde do Chouto voltou a ter consultas

Médica do Centro de Saúde da Chamusca vai atender utentes na aldeia nas tardes de sexta-feira. Unidade esteve sem consultas durante mês e meio, após incidentes entre utentes e médica.

A população do Chouto, no concelho da Chamusca, voltou a ter atendimento médico na sua extensão de saúde. A garantia foi dada pelo presidente do município, Paulo Queimado (PS), na última reunião camarária. Uma médica do Centro de Saúde da Chamusca vai dar consultas nessa aldeia todas as sextas-feiras entre as 14h00 e as 18h00.

A extensão de saúde estava sem médico desde o dia 19 de Janeiro, data em que a médica que ali dava consultas se recusou a trabalhar mais nessa unidade depois de ter sido insultada por alguns utentes. O incidente ocorreu depois de vários populares se terem exaltado por não serem atendidos devido a uma falha no sistema informático. A médica começou a chorar e a coordenadora do Centro de Saúde da Chamusca, Alzira Pereira, e o presidente da União de Freguesias da Parreira e Chouto, Bruno Oliveira, tentaram apaziguar os ânimos sem sucesso. Na altura, segundo uma testemunha disse a O MIRANTE,

a coordenadora do Centro de Saúde da Chamusca apelidou a população do Chouto de “selvagens” e levou a médica dali.

No dia 21 de Fevereiro, a directora do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Lezíria, Diana Leiria, informou a Câmara da Chamusca que iria ter uma reunião com os técnicos do sistema de gestão informática da saúde para pedir que se deslocassem à extensão de saúde do Chouto para verem o que se passava com o sistema informático do espaço. Entretanto, na passada semana, o grupo parlamentar CDS-PP na Assembleia da República questionou o Governo sobre as razões por que a extensão de saúde do Chouto continuava sem médico de família e se já foi reparado o sistema informático desta instalação.