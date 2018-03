Quarenta e dois condutores apanhados em excesso de velocidade

Quarenta e dois condutores foram apanhados em excesso de velocidade pelo Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana (GNR). As operações de prevenção e combate à criminalidade e fiscalização rodoviária decorreram nas estradas da região entre os dias 26 de Fevereiro e 4 de Março. Foram detidas 18 pessoas: oito por condução sob efeito do álcool; sete por falta de habilitação legal para conduzir; dois por furto e um por tráfico de estupefacientes.

Os militares da GNR apreenderam 1.134 doses de produtos alimentares e bebidas alcoólicas; 90 doses de haxixe; três armas brancas e 910 euros. Foram detectadas 538 infracções, entre as quais se destacam: 42 por excesso de velocidade; 91 por estacionamento indevido; 28 por infracções relacionadas com tacógrafos; 26 por deficiente iluminação e sinalização e 25 por uso indevido do telemóvel durante a condução automóvel. Dos 76 acidentes registados pela GNR resultaram três feridos graves e 21 feridos ligeiros. Foram elaborados 12 autos de contraordenação por infracções ambientais.