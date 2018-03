Rastreios ao cancro do colo do útero em Alcanede

A Unidade de Saúde Familiar (USF) Foral Novo, em Alcanede (Santarém), irá realizar rastreios ao cancro do colo do útero durante a semana de 26 a 29 de Março, no âmbito da comemoração da Semana da Mulher. Este rastreio destina-se a todas as mulheres utentes dessa unidade de saúde, sendo que a inscrição deverá ser feita nos serviços administrativos.