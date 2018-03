Vídeo do despiste de jipe da GNR com duas mil partilhas

O vídeo da viatura da Guarda Nacional Republicana (GNR) que se despistou no acesso à ponte Salgueiro Maia, em Santarém, é um dos vídeos mais vistos O MIRANTE TV. O vídeo obteve mais de 153 mil visualizações e cerca de duas mil reacções, entre partilhas e gostos na página de O MIRANTE no Facebook. O vídeo do acidente atingiu este número de visualizações em poucos dias após ter sido publicado. Os oito vídeos disponibilizados sobre a cerimónia de entrega de prémios Personalidade do Ano de O MIRANTE tiveram mais de 20 mil visualizações.

A página de O MIRANTE na rede social Facebook teve um aumento de 709 por cento nas visualizações de página, em relação à semana passada, e um aumento de 207% nas pré-visualizações de página. Entre 27 de Fevereiro e 5 de Março a página de O MIRANTE nesta rede social teve mais 214 mil visualizações em relação às semanas anteriores. Houve um aumento no número de seguidores de 218 por cento.