Correios em Alpiarça passam para uma papelaria

Um papel na porta avisa os clientes que devem utilizar os serviços postais num estabelecimento comercial a poucos metros de distância da estação dos CTT agora desactivada.

Apesar das manifestações e reivindicações a estação dos CTT em Alpiarça encerrou ao público no dia 27 de Fevereiro, apanhando a população de surpresa. Um papel na porta do edifício avisa os clientes que devem utilizar os serviços postais prestados pela papelaria com contrato com os Correios, que se situa a alguns metros do edifício agora encerrado. O presidente da Câmara de Alpiarça, Mário Pereira (CDU), já se manifestou contra este encerramento.

“Contra a vontade das populações e lesando os mais legítimos interesses das comunidades, a administração dos CTT concretizou o encerramento de mais 22 estações de correios em todo o país, deixando indícios fortes de que muitas outras mais serão também encerradas no tempo próximo. A de Alpiarça foi uma delas, passando este serviço público a ser realizado por uma loja particular”, referiu o autarca em comunicado onde garante que o executivo municipal vai continuar a lutar pela reabertura do edifício dos CTT.

Mário Pereira afirma que a estação dos Correios em Alpiarça servia toda a população do concelho e tinha dezenas de milhares de euros em resultados positivos de exploração nos últimos anos, com um afluxo razoável de utentes, a uma média de atendimento de um utente a cada cinco minutos, referiu.

O autarca considera que não existe uma razão “válida” para os CTT fecharem as instalações de Alpiarça. “A administração dos CTT tentou transferir os seus serviços para as autarquias de Alpiarça quando são eles que têm obrigação de prestar esse serviço em cumprimento do contrato de concessão assinado com o Estado”, reforçou, acrescentando que a Câmara de Alpiarça não cede a “chantagens”.