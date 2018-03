Desassoreamento causa abatimento do pavimento em Alhandra

Um desassoreamento realizado pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira está na origem do abatimento do pavimento em pedra junto ao cais número 14 de Alhandra, que se situa perto do Museu Municipal. Esta situação, em conjunto com o tipo de solo “movediço” onde está situada a estrutura, levou a um deslocamento de algumas lajes, situadas debaixo de um dos bancos utilizados por alguns dos visitantes que passeiam por essa zona ribeirinha.

Contactado por O MIRANTE, Mário Cantiga (CDU), presidente da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, afirmou ter conhecimento da situação, sendo que já foi feito um pedido à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, entidade responsável pela manutenção desse espaço público, para a resolução do problema.

Mário Cantiga acrescentou ainda que este problema já tinha chegado ao conhecimento do presidente da câmara, Alberto Mesquita (PS), durante uma visita feita à freguesia no dia 21 de Novembro de 2017. O presidente da União de Freguesias reiterou os esforços realizados para uma resolução rápida do problema, mas também fez notar que não existe qualquer perigo para as pessoas que continuam a utilizar o cais. “São apenas alguns mosaicos que ficaram desregulados, não é algo que coloque a vida de pessoas em risco”, concluiu.