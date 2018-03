Eleitos deputados do Parlamento dos Jovens para representarem distrito de Santarém

Sessão Nacional decorre nos dias 14 e 15 de Maio na Assembleia da República

Os deputados João António Morgado (porta-voz) e Inês Grácio, da Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Fernandes, de Abrantes; Margarida Gameiro e Rui Pires, da Escola Secundária Maria Lamas, de Torres Novas; e Gonçalo Gomes e Maria Alves, do Centro de Estudos de Fátima, foram os eleitos para representarem o Círculo Eleitoral do distrito de Santarém na Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, que vai decorrer a 14 e 15 de Maio, na Assembleia da República, em Lisboa.

Participaram na Sessão Distrital de Santarém do Parlamento dos Jovens, que decorreu no dia 27 de Fevereiro, em Santarém, 64 jovens provenientes de 16 escolas do distrito. Os jovens aprovaram ainda a proposta do tema para a próxima edição intitulado “A escola que temos e a que queremos”.

Durante a sessão distrital foi debatido o tema “Igualdade de Género – um debate para todos”, tendo sido aprovado o Projecto de Recomendação a submeter à Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens com as seguintes medidas: atribuição de maiores poderes e competências à CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, de forma a poder exercer uma fiscalização mais eficaz e combater a desigualdade salarial; alteração legislativa que estabeleça a licença de parentalidade para 180 dias, dos quais 60 pertençam obrigatoriamente à mães, 60 ao pai e os restantes 60 dias ficará ao critério dos progenitores; e a instituição de um certificado que reconheça entidades empregadoras, públicas e privadas, como promotoras da Igualdade de Género.

A sessão de abertura do Parlamentos dos Jovens distrital contou com a presença do deputado na Assembleia da República, Hugo Costa - eleito pelo círculo de Santarém -, da vereadora da Educação na Câmara de Santarém, Inês Barroso, do representante da direcção dos Serviços Regionais de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, Francisco Neves, e da directora regional de Lisboa e Vale do Tejo do IPDJ (Instituto Português do Desporto e Juventude), Eduarda Marques.

No mesmo dia decorreu o Concurso Euroscola, sob o tema “Igualdade de Género, organizado pelo Parlamento Europeu em parceria com o IPDJ, e que contou com a participação do Colégio de São Miguel (Fátima) e da Escola Secundária Maria Lamas (Torres Novas). Venceu o concurso Eurscola o Colégio de São Miguel (Fátima).