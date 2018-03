Espaços do Cidadão já funcionam no concelho de Alcanena

Novos serviços facilitam a vida às populações no relacionamento com a administração pública.

O Espaço do Cidadão de Alcanena foi inaugurado no dia 2 de Março, no Edifício dos Paços do Concelho, tal como os Espaços do Cidadão das freguesias do concelho, excepto o de Moitas Venda, que vai abrir mais tarde. A cerimónia de inauguração contou com a presença da secretária de Estado adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca.

Nesses serviços podem ser tratados assuntos relacionados com a administração pública, como renovar o Cartão do Cidadão ou actualizar a morada da Carta de Condução, pedir a alteração de morada do Cartão de Contribuinte, pedir certidões de Registo Civil, Predial e Comercial, revalidação de Carta de Condução, pedir o subsídio social de desemprego, tratar do reembolso de despesas de funeral ou do subsídio de funeral, entre outros serviços. A anteceder a inauguração do Espaço do Cidadão de Alcanena decorreu a sessão pública de assinatura dos protocolos para a instalação de Espaços do Cidadão em oito das nove freguesias do concelho. A presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Fernanda Asseiceira (PS), destacou que os espaços permitem aproximar os vários serviços da administração pública aos cidadãos e também às empresas.

Os Espaços do Cidadão vão funcionar nos edifícios das juntas de freguesia ou na delegação da câmara, como é o caso de Minde. A secretária de Estado Graça Fonseca sublinhou que a rede de Espaços do Cidadão conta actualmente com 700 espaços em todo o país (esta semana foram também inaugurados dois espaços no Entroncamento), um alargamento que se deve em grande parte ao facto de funcionarem nas juntas de freguesia.

Espaços do Cidadão sobre rodas

A governante adiantou ainda que os Espaços do Cidadão “têm este formato físico”, mas o Governo está a testar outros modelos apostando num conceito de maior proximidade. “Temos começado a testar os Espaços do Cidadão em mobilidade. Temos cinco carrinhas, que vão de aldeia em aldeia, como antigamente ia a do peixe e do pão, dando seguimento à ideia de que os serviços podem ir ter com as pessoas e não as pessoas irem ter com os serviços. Vamos perceber, ao longo deste ano, como funcionam e se resultam”, explicou.