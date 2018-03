Hospital de Vila Franca de Xira com 100 novos lugares de estacionamento

Solução visa dar resposta à falta de lugares disponíveis nos parques pagos. Presidente do município diz que a unidade de saúde é muito procurada por ser das melhores do país.

Já começou a construção de mais estacionamento no Hospital Vila Franca de Xira para satisfazer a procura dos utentes que acorrem aquela unidade de saúde, informou na última sessão da assembleia municipal o presidente do município, Alberto Mesquita (PS).

O autarca respondia a alguns eleitos municipais que voltaram a lamentar a falta de estacionamento para todos os que precisam de acorrer aquela unidade hospitalar e, sem lugares livres, acabam por ter de deixar os veículos estacionados em infracção e, em alguns casos, a bloquear vias de emergência.

“A construção já começou e vai aumentar a capacidade de estacionamento para mais 100 lugares. Dirá que não chega e por isso teremos de continuar a encontrar outras soluções nas imediações do próprio hospital. Terá de ser a câmara a resolver essas situações. Mas já temos locais para o efeito”, explicou o autarca.

Alberto Mesquita notou que o número de pessoas a aceder ao hospital é “imenso” porque a unidade de saúde “oferece boas condições de tratamento e é considerado um dos melhores hospitais do país”. A gestão do estacionamento é feita por uma empresa privada, que não tem qualquer relação com a entidade que gere a unidade clínica em regime de parceria público-privada com o Estado.

Um dos planos do município para criar alternativas de parqueamento passa por utilizar um terreno debaixo do viaduto de acesso àquela unidade de saúde. Os terrenos são camarários e Mesquita já havia manifestado a sua vontade, em Dezembro de 2016, de ver a obra a avançar. Além de fornecer mais alternativas de estacionamento outro dos objectivos do parque seria acabar com o estacionamento selvagem. No hospital apenas existe estacionamento pago que custa, no máximo, até cinco euros por dia.

“O terreno onde passa o viaduto é nosso e pode ser melhorado para as pessoas deixarem lá o carro. Temos o problema da distância, ainda fica um pouco longe do hospital, mas é uma alternativa melhor do que deixar o carro parado no viaduto. Está previsto fazermos ali um estacionamento e temos isso em mente”, assegurou o autarca.

Alguns utentes do hospital, escutados na altura por O MIRANTE, concordaram com a necessidade de criação de um parque gratuito nas proximidades. Mas esperam que a PSP seja “compreensiva” e não multe os condutores enquanto não houver alternativas gratuitas.