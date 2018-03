Moradores querem praça de Alverca fechada aos automóveis

Queixosos falam em risco de atropelamento e danos no mobiliário urbano. Em causa está uma praça pedonal na urbanização da Malvarosa, em Alverca, que tem sido usada abusivamente por alguns moradores como local improvisado de estacionamento.

Em pouco mais de dois meses a comissão de moradores da urbanização da Malvarosa, em Alverca, reuniu 585 assinaturas a pedir o encerramento ao trânsito da praça Engenheiro Vaz Guedes. O abaixo-assinado foi entregue no dia 28 de Fevereiro na Loja do Munícipe em Vila Franca de Xira.

Os 585 subscritores do abaixo-assinado pedem que o município tome uma acção “imediata” com o objectivo de “limitar a circulação e estacionamento de veículos motorizados” naquela praça, muito frequentada por moradores e crianças, “através da instalação de meios físicos e sinalização vertical” que actue como elementos dissuasores do estacionamento.

“Uma vez que não é possível ter um agente da autoridade em permanência no local, sugere-se a instalação de sinalização vertical para reforço do previsto no Código da Estrada, que proíbe a circulação e estacionamento em passeios, em moldes de clarificar e reforçar a interdição de circulação na praça, bem como o agravamento da contraordenação desse incumprimento e a instalação de pilaretes fixos e flexíveis para assegurar a acessibilidade dos veículos de socorro ou serviço urgente”, lê-se no documento, a que O MIRANTE teve acesso.

Os moradores justificam o abaixo-assinado com o risco de atropelamentos, choque dos carros com luminárias, marcos de incêndio e outros sinais, pavimento manchado de óleo, danificado e deformado por causa do peso dos veículos e o facto de já por várias vezes os veículos de socorro não terem conseguido entrar na praça para acudir a quem precisava.

“Queremos aumentar a segurança dos peões, permitindo um uso descontraído da praça, acautelar danos em equipamentos e mobiliário urbano, evitar danos e reduzir sujidade nos pavimentos e garantir as acessibilidades dos meios de socorro”, notam os moradores.

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira já explicou publicamente que está a ser analisada a melhor maneira de concretizar a ambição dos moradores para aquela praça e que uma solução “vai ser criada”, estando actualmente em estudo juntamente com a Polícia de Segurança Pública e os bombeiros da cidade.