Morreu Vasco Aguiar, ex-autarca de Alpiarça

Morreu na terça-feira, 6 de Março, Vasco Pimenta Aguiar, que foi eleito pela CDU na Assembleia Municipal de Alpiarça, no mandato de 2001 e 2005. O ex-autarca estava há algum tempo refugiado em casa, onde faleceu, com uma doença oncológica. O corpo do ex-autarca foi cremado na quarta-feira, dia 7, n o crematório dos Olivais, em Lisboa.

Vasco Aguiar foi durante muitos anos responsável pelos serviços administrativos do Centro de Saúde de Alpiarça, tendo sido transferido para o Centro de Saúde de Almeirim, onde trabalhou até à reforma. Tinha 63 anos e era activista da CDU. Foi dirigente associativo da Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1º Dezembro. O velório realizou-se na quarta-feira, 7 de Março, tendo o corpo seguido para o crematório dos Olivais, em Lisboa.