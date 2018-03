Morreu o bandarilheiro coruchense Manuel Badajoz

O conhecido bandarilheiro coruchense Manuel Badajoz faleceu no domingo, 4 de Março, vítima de doença prolongada. Tinha 86 anos. As cerimónias fúnebres realizaram-se na segunda-feira, dia 5, em Coruche. Pelas 13h45 foi celebrada uma missa seguindo depois o corpo para o crematório da Póvoa de Santa Iria, onde foi cremado numa cerimónia reservada à família. Manuel Pereira Cipriano ou “Manuel Badajoz” era irmão do também reconhecido bandarilheiro António Badajoz. O bandarilheiro começou a sua carreira na tauromaquia há 65 anos, recebendo a alternativa na Praça de Toiros Daniel do Nascimento, na Moita, em 1952. Além do trabalho como bandarilheiro dirigiu também, juntamente com o irmão, a Escola de Toureio de Coruche durante vários anos.