Piloto do Cartaxo que morreu em acidente recordado como “um grande companheiro”

Presidente da Câmara do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro, jogou basquetebol com Miguel Conceição nas camadas jovens e lamenta mais uma tragédia que se abateu sobre essa família. Há dois anos, um imão de Miguel tinha falecido vítima de cancro.

“Uma pessoa muito afável, muito inteligente e um grande companheiro de equipa com quem um conjunto de pessoas da nossa geração teve oportunidade de conviver”. É assim que o presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro, recorda Miguel Conceição, 45 anos, piloto de barra natural do Cartaxo que morreu na madrugada de quarta-feira, 28 de Fevereiro, vítima de acidente na baía de Cascais.

Há dois anos, um irmão de Miguel Conceição, chamado Paulo, tinha morrido devido a um cancro nos ossos. Pedro Ribeiro jogou basquetebol com os dois nas camadas jovens do Ateneu Artístico Cartaxense e recorda que não há muito tempo esteve com Miguel Conceição “a pôr a conversa em dia”, depois de um período sem se verem. “Foi uma grande perda para a família e para o universo de amigos. Lamentamos muito esta nova tragédia que se abateu sobre essa família”, disse o autarca a O MIRANTE.

Miguel Conceição era filho de Mário Conceição, dono da Funerária Campeão, em Santarém. O funeral do piloto realizou-se na manhã de sexta-feira, 2 de Março, no Cartaxo.

Logo após a tragédia, o Ministério do Mar e a Administração do Porto de Lisboa lamentaram a morte do piloto de barra e anunciaram que está a decorrer uma investigação técnica ao acidente. Na mesma nota, as duas entidades participam, “com profundo pesar”, o “trágico falecimento do piloto de barra, Miguel Conceição, ocorrido esta madrugada em serviço”, e apresentam as condolências à família.

O acidente ocorreu cerca da 1h30 de dia 28 de Fevereiro, na baía de Cascais, quando Miguel Conceição desembarcava do navio “Singapura Express” para a lancha dos pilotos e caiu à água, tendo vindo a falecer, apesar dos esforços e das tentativas de resgate efectuadas, descreveram. “Decorre neste momento a investigação técnica para apurar as causas do acidente que levou a esta tragédia”, afirmaram, destacando que as tentativas de resgate foram dificultadas pelas condições meteorológicas e pelo estado do mar.

O porta-voz da Marinha, Pedro Coelho Dias, explicou que a operação de desembarque decorria a sul de Cascais e que, por causa das condições adversas no mar, com ondas de quatro metros, não foi possível aos elementos da embarcação que acompanhavam o piloto alcançá-lo no imediato, tendo sido possível depois recuperar o corpo.