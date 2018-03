Tasquinhas de Rio Maior dão a provar a essência da gastronomia regional

Feira decorre até domingo no pavilhão multiusos da cidade com muitos atractivos

A 33.ª edição da Feira das Tasquinhas de Rio Maior decorre até domingo, 11 de Março, no pavilhão multiusos da cidade e mostra o que de melhor há na gastronomia do concelho. Mais de dois mil voluntários de várias associações e colectividades arregaçam as mangas e vão para a cozinha garantir aos milhares de visitantes uma experiência diferente, dando a provar os pratos de confecção tradicional local preparados por mãos habituadas à preparação da comida caseira.

Foi precisamente a estes voluntários que a presidente da Câmara de Rio Maior, Isaura Morais, agradeceu durante o seu discurso na inauguração do certame na sexta-feira, 2 de Março. “Estes mais de 2000 voluntários que fazem o seu trabalho com dedicação e sem pedir nada em troca são também os responsáveis pelo sucesso deste certame que mostra as raízes do concelho, a nossa gastronomia e doçaria tradicional, os nossos vinhos, azeites, o fumeiro, o sabor das gentes e o saber receber e a alegria de viver, tão característicos dos riomaiorenses”.

As principais novidades são bilhetes mais baratos e com descontos, nova localização do Espaço Show Cooking e mexidas no horário do Espaço TasquinhasFest. A entrada na feira é gratuita entre segunda e quinta-feira. À sexta, sábado e domingo a entrada custará 1,50 euros (bilhete normal) como nos anos anteriores. Nesta edição haverá ainda mais dois tipos de bilhetes: um destinado às famílias (bilhete família) que contempla até dois adultos + duas crianças dos 13 aos 17 anos e custará três euros; e outro para quem for portador dos cartões RM Jovem e RM 65, estudante ou bombeiro (bilhete desconto) que custará um euro.

Outra novidade é a existência de um prémio para o “melhor prato”, para além do prémio às melhores tasquinhas. O objectivo é estimular as freguesias e as colectividades a apresentarem o que de melhor podem fazer. Os três melhores classificados no prémio “Melhor Tasquinha” vão ter presença assegurada na Feira Nacional da Cebola – FRIMOR deste ano.

Como habitualmente, no rés-do-chão do Pavilhão Multiusos vão estar 24 tasquinhas com gastronomia regional. O 1º andar será preenchido pelos expositores das actividades económicas e serviços, com 75 stands, e o Espaço Café & Música. Na tenda exterior estará a doçaria e o artesanato com 55 stands.