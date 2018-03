Tejo galgou as margens em Vila Franca de Xira

Na tarde de sábado, 3 de Março, o rio Tejo galgou as margens na zona ribeirinha de Vila Franca de Xira junto ao cais da cidade e impediu a circulação pedonal em alguns locais. A situação é já habitual nesta altura do ano e não houve danos em habitações ou bens pessoais. Ainda assim, apesar da chuva intensa e do vento forte que se fez sentir ao longo da tarde, muitos foram os populares que se deslocaram até à zona para ver o acontecimento. Algo que, conta quem vive à beira do rio, é cada vez mais raro de acontecer. “Antigamente praticamente sempre que chovia bem a água subia, agora até é raro por causa da seca”, confessa Fernando Vicente, morador da zona.