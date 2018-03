“Em Rio Maior o desporto vai ter com as pessoas”

Diva Cobra é administradora da Empresa Desmor, em Rio Maior

Diva Cobra tem 43 anos, trabalha em Rio Maior e vive em Tomar. Diz que o seu maior defeito é não conseguir acordar às seis da manhã para fazer desporto. Tem um gato e é apreciadora da música portuguesa. Aprendeu a tocar flauta e guitarra mas está destreinada. É utilizadora das redes sociais só para fins profissionais. Para ela a maior prova de amor é um abraço apertado da sua filha a quem conta sempre uma história antes de dormir.



Rio Maior tem os frutos que colheu. A cidade apostou fundamentalmente no desporto e hoje já é reconhecida nacional e internacionalmente nessa área. Além disso, tem também uma forte dinâmica empresarial no sector agro-alimentar e um património único, como é o caso das suas salinas.

Em Rio Maior o desporto vai ter com as pessoas. Vai ter com as crianças às escolas com os idosos às suas aldeias. A cidade cresceu envolvendo um complexo desportivo que serve realmente as pessoas. Nesta cidade o índice de prática é superior porque vive-se o desporto e ele faz parte do dia-a- dia da população.

Marcou-me bastante a medalha da Inês Henriques. Nunca me vou esquecer desse momento no Campeonato do Mundo nos 50 quilómetros marcha por tudo o que a medalha representa, mas também pela pessoa que a Inês Henriques é. Ela fez-nos acreditar que não há sonhos impossíveis, ela é uma optimista nata.

As minhas brincadeiras de infância iam até onde ia a imaginação. A minha infância foi passada em Tomar. Vivia rodeada de amigos da minha idade e tínhamos a liberdade de brincar na rua até à hora de jantar. Bricávamos a tudo, andávamos de bicicleta e com carrinhos de rolamentos. No Verão passávamos os dias na piscina.

Tive a sorte de ter encontrado bons professores. Quando estava já na Faculdade de Motricidade Humana, em Lisboa, tive a sorte de ter professores que me inspiraram e foram decisivos no meu caminho e nas minhas escolhas.

Sou grande apreciadora da música portuguesa. Gosto de todos os estilos musicais, desde o rock à música clássica. Gosto muito do projecto musical português Tomara.

Sempre gostei de correr. Actualmente, fruto da exigência profissional, tenho tido menos tempo do que gostaria, mas tento ir fazendo uns treinos. Também aproveito o tempo livre para estar com a minha família e os meus amigos. Gosto de ir ao cinema e de ver séries na televisão. E conto sempre uma história à minha filha quando ela se vai deitar.

Adoro viajar e ter novas experiências mas primeiro o nosso lindo Portugal. O meu último destino foi Porto Santo, no arquipélago da Madeira. Passei lá as férias de Verão do ano passado.