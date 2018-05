Cheias e seca

Um dos problemas que a população de Santa Justa, concelho de Coruche, tem sentido com o corte ao trânsito da ligação alternativa entre essa localidade e o Couço, devido à subida das águas do Sorraia, tem sido com a falta de alguns bens do dia-a-dia, pois, segundo alguns moradores, há distribuidores de Coruche que se recusam a fazer mais quilómetros pelo percurso alternativo para ir a Santa Justa fornecer meia dúzia de artigos. Um deles, contam, é o distribuidor de cerveja, mas o mesmo acontece com os bolos do dia. Ora aqui está um dano colateral causado pela invernia: enquanto os campos e estradas da zona estão alagados, as goelas dos moradores de Santa Justa correm o risco de secar...