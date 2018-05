Desportos radicais

Na cultura pop há assassinos e vilões capazes de sugar o sangue de qualquer um nos filmes de terror. Na última semana o vereador do Bloco de Esquerda na Câmara de Vila Franca de Xira, Carlos Patrão, revelou mais um a ter em conta. Ou melhor, vários, de quatro patas cada. No período antes da ordem do dia o autarca manifestou preocupação por várias matilhas de cães abandonados que andam pelo concelho e ameaçam crianças e adultos, quer nas ruas ou em trilhos espalhados pelo concelho onde muitos praticam desporto. E até revelou que um familiar próximo “ia sendo devorado” por uma destas matilhas quando corria. O autarca quis saber como é que a câmara espera aproveitar os programas anunciados pelo Estado para ampliar os centros de recolha de animais errantes. Alberto Mesquita, presidente da câmara, sorriu e lembrou que apesar dos defensores dos animais estarem sempre a lançar farpas ao concelho este é, na realidade, “muito amigo dos animais” e até promoveu recentemente obras no canil e tem dinamizado uma activa campanha de adopção. Agora só falta levar essas matilhas a conhecer as renovadas instalações...