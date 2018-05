Copofonia

O primeiro “Acordos&Copos – Encontro de Tunas do Instituto Politécnico de Santarém”, que decorreu a 11 de Abril, foi menos animado do que se esperava apesar de não ter faltado a amiga ‘loirinha’ para ajudar afinar as gargantas. O Cavaleiro Andante armou-se em ‘betinho’ e não provou, mas pelo ar de satisfação dos estudantes a bejeca devia estar fresquinha.