Gabriel o...educador (?)

O vereador da Câmara de Alcanena, Gabriel de Oliveira Feitor, eleito pela coligação Cidadãos por Alcanena - Concelho com Futuro, criticou numa das últimas reuniões, o facto da autarquia ir realizar quatro espectáculos durante 2018 (Gisela João no Dia da Mulher; Real Companhia e Ana Lains no 25 de Abril; Raquel Tavares no aniversário do concelho e Áurea e Diogo Piçarra no Fórum da Juventude). Segundo ele, o dinheiro pago aos artistas é mal gasto porque não corresponde a “despesa de investimento” e “não vai deixar nenhum legado cultural para o futuro”. O Cavaleiro Andante regista mas estranha que ele tenha confessado que, se fosse ele a decidir, não faria quatro mas apenas dois espectáculos. Será que assim pela metade, o dinheiro gasto já seria despesa de investimento e os artistas deixariam...um importante legado cultural para o futuro???