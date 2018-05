Música de fundo!!

Voltou a haver infiltrações de águas das chuvas no “Palácio dos Desportos” em Torres Novas. Desta vez foi no fim-de-semana e pela foto parece que a tradição de chover no local está tão enraizada que já ninguém liga. O pior é que, segundo o presidente da câmara, Pedro Ferreira (PS), vão ser substituídos todos os rebites que suportam a cobertura, por outros feitos com um material especial e se a ideia resultar vão acabar as actividades desportivas e os espectáculos ao som da doce melodia dos pingos a cair nos baldes. O Cavaleiro Andante vai ficar atento para saber se haverá queixas contra o fim do pingue pingue. É que por vezes só sentimos verdadeiramente a falta de alguma coisa...quando ela desaparece!