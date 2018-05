Voltou o tempo das vacas gordas

O concurso público para a empreitada de requalificação do mercado municipal de Alpiarça ficou deserto, ou seja, não houve interessados e a câmara municipal vai ter que convidar outras empresas para avançar com a obra. O mesmo aconteceu com a requalificação e ampliação da escola primária do Vale de Santarém, em Santarém, que vai ter que ir novamente a concurso. Pelos vistos, a crise na construção desapareceu e as empresas já não se limpam a qualquer guardanapo. Já lá diz o povo que não há fome que não dê em fartura!