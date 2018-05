Apresentação de livro sobre a história de Alcanede

A Quinta da Franca, em Mosteiros, na freguesia de Alcanede, foi o local escolhido para a apresentação do livro “Noticia Histórica e Topografia da Vila de Alcanede”, da autoria de Simão Froes de Lemos, que decorre sábado, 21 de Abril, pelas 16h00.

Simão Froes de Lemos viveu na freguesia de Alcanede, no concelho de Santarém, no século XVIII, tendo escrito esta obra há 290 anos e que está agora disponível ao público. Esta publicação só é possível devido ao trabalho de investigação de Raimundo Noras. Um livro que é análise histórico-literária do manuscrito do autor, onde são referidos os costumes, a história e o património cultural e natural da região.