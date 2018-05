Danças do mundo invadem a região

Festival Internacional de Folclore, Cultura e Artes decorre entre 23 a 27 de Abril com espectáculos em Almeirim, Alpiarça, Coruche, Benavente e Salvaterra de Magos.

Cerca de 140 dançarinos da Colômbia, México, Egipto, Argélia, Bulgária e Roménia vão invadir os palcos da região com as suas danças e cultura, na 6ª edição do Festival Internacional de Folclore, Cultura e Artes (FIFCA) que vai decorrer entre os dias 23 e 28 de Abril, em Almeirim, Alpiarça, Coruche, Benavente e Salvaterra de Magos.

O festival vai incluir uma diversificada programação cultural “que criará uma envolvência entre artistas de rua, bandas, concertos, teatro, folclore, dança contemporânea, orquestras, exposições, galas culturais e workshops com a população civil. A iniciativa conta ainda com a 2ª edição do projecto de arte urbana ROUTE 118.

O presidente da associação criada para organizar o festival, Ricardo Casebre, destaca alguns pormenores da edição 2018, focando também que este festival é mais do que dança. “Destacamos o facto de o festival ir às escolas, lares, e outras instituições para que aqueles que não possam deslocar-se aos espectáculos possam conhecer e assistir à cultura de outros países”, refere.

A vereadora da Câmara de Coruche, Célia Ramalho, também presente na apresentação da iniciativa que decorreu no Salão Nobre da Câmara de Almeirim, referiu que este é um evento de grande destaque para a região e que o seu município se associou para “aprender muito e partilhar ainda mais, porque é disso que se trata neste festival. O folclore é muito importante enquanto registo cultural mas é muito mais do que isso, é a identidade conhecimento e partilha. Durante este evento é o mundo que vem ter connosco”, afirmou a autarca.

Para o presidente da Câmara de Alpiarça, Mário Pereira, é uma honra e um prazer para o seu município “fazer parte da organização deste festival que já tem uma grande dimensão na região e que tem ajudado a projectar a nossa região, a nossa cultura e o nosso património”.

Ao longo destes 10 anos o FIFCA deixou de ser apenas um festival de folclore para ser um evento que extravasou as portas do concelho de Almeirim e abriu-se à região. “Isso é muito importante porque na Lezíria do Tejo temos uma forma de trabalhar que privilegia a abrangência regional, porque juntos somos mais fortes”, disse o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro.

O padrinho do evento este ano é o jornalista da Sport TV, Valter Madureira. O festival tem início no dia 23 de Abril, às 17h00, com a cerimónia do hastear das bandeiras dos países que participam no evento na Praça Lourenço de Carvalho, em Almeirim.