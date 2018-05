Feira de tertúlias em Maio em Vila Franca de Xira

A Associação das Tertúlias Tauromáquicas do concelho de Vila Franca de Xira e a câmara municipal vão realizar nos dias 5 e 6 de Maio a sua primeira edição da Feira das Tertúlias. O evento, que conta também com o apoio da Misericórdia de Vila Franca de Xira e da Tauroleve, vai contar, entre outras actividades, com mostra de tertúlias, gastronomia, largada de toiros, música, colóquios, desfiles e visitas às tertúlias.

O objectivo é divulgar e promover o movimento tertuliano da cidade, aproximando a população e captando novos visitantes para Vila Franca de Xira. O evento deve começar com um desfile e contará com uma mostra do espólio mais importante de algumas das tertúlias no interior do antigo restaurante Redondel, na Praça de Toiros Palha Blanco.

Outro dos destaques será uma novilhada com alunos da Escola de Toureio José Falcão e outras escolas, duas largadas de toiros no largo 5 de Outubro e um colóquio sobre o movimento tertuliano.