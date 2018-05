Académica de Santarém vence Sp. Braga

A Académica de Santarém obteve o seu primeiro triunfo na fase de apuramento do campeão no nacuional de iniciados (sub15) em futebol, ao bater na tarde de domingo, no campo da Escola Agrária de Santarém, o Sporting de Braga por 2-0.

Os jovens escalabitanos somam agora três pontos em três jornadas, depois de terem sofrido derrotas com Benfica e Sporting. Na próxima jornada, a 21 de Abril, vão jogar fora contra o FC Porto.