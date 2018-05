Borussia Doutro Mundo garante primeiro lugar do Campeonato Amador de Futsal de Santarém

O Borussia Doutro Mundo venceu o Taberna do Quinzena por 2-1 e conquistou o primeiro lugar da fase regular do Campeonato Amador de Futsal de Santarém, quando ainda está por disputar uma jornada. Com este resultado, o Borussia Doutro Mundo passou a somar 41 pontos, mais quatro que o UDR Vila Nova da Rainha que bateu o União Cartaxense por 5-2 e passou para o segundo lugar da classificação com 37 pontos.

Na luta pelo oitavo e último lugar de apuramento para o play-off de campeão, o AB Team FMR perdeu por 3-1 com o Serviroad e adiou a decisão para a última jornada. O AB Team FMR soma agora 23 pontos, menos três que o CADCA Futsal, nono classificado com 20, e que também perdeu nesta jornada com os Sardões do Planalto por 2-1. Na última jornada, o CADCA defronta o último classificado, Terceiro Anel, enquanto que o AB Team FMR defronta o Taberna do Quinzena, quarto classificado.

A última jornada da fase regular do Campeonato Amador de Futsal de Santarém disputa-se no próximo sábado, 21 de Abril, e tem inicio marcado para as 15h00 no pavilhão da Escola Alexandre Herculano, em Santarém.