Encontro Nacional de Pedestrianistas em Alcanena

A Câmara Municipal de Alcanena promove, de 20 a 22 de Abril, no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, o Alcanena Walking Festival – Encontro Nacional de Pedestrianistas. O programa começa ao final da tarde do dia 20 com a Caminhada do Pôr-do-Sol, realizando-se à noite, no Salão Paroquial de Serra de Santo António, um ‘workshop’ de Dança & Baile Folk, afirma uma nota do município.

O dia de sábado (21) será preenchido com caminhadas temáticas - do Pastor, Interpretativa, Corpo&Mente (estas a partir da serra de Santo António), Radical e Regular (a partir do Centro de Ciência Viva do Alviela). Haverá ainda ‘workshops’ de confecção de pão caseiro, queijo, chouriça e morcela e, a partir das 19h30, Noite dos Morcegos no CCV do Alviela. No domingo realiza-se a caminhada “Tradições da Serra”.