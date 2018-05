FC Alverca vence e isola-se na liderança do Pró-Nacional

O FC Alverca recebeu e venceu o Santa Iria por 3-2, num jogo a contar para a 24ª jornada do Campeonato Pró-Nacional da Associação de Futebol de Lisboa. A formação ribatejana isolou-se assim na liderança da classificação com 43 pontos, mais dois que o segundo classificado, o Ponterrolense, que regista 41.

No extremo oposto da tabela, o Vialonga empatou 1-1 com o Carregado e ocupa o 14º lugar, o primeiro em zona de despromoção, com 13 pontos.

Na 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Lisboa, o União Atlético de Povoense perdeu por 3-0 frente ao Arneiros e aumentou para seis o número de jogos consecutivos sem vencer. A formação da Póvoa de Santa Iria é agora 11ª classificada com 27 pontos. Já o Juventude da Castanheira somou o terceiro empate consecutivo frente ao Murteirense (0-0) e mantém-se no último lugar da classificação com 18 pontos.