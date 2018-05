Infantis do CAD Coruche campeões distritais de futsal

O Clube Associativo e Desportivo de Coruche venceu o campeonato distrital de Santarém de futsal na categoria de infantis, quando ainda faltam disputar três jogos para o final da competição.

Na categoria de juvenis, a formação de Coruche viu o atleta Diogo Prates ser chamado à selecção nacional de sub16, após ter-se destacado no torneio de selecções distritais do mesmo escalão.

Por último, a formação sénior prepara-se para disputar a segunda mão das meias-finais da Taça do Ribatejo, depois de na primeira ter batido o Cercal por 4-1.