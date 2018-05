Mação é campeão distrital e vai jogar no Campeonato de Portugal

Equipa do norte do distrito de Santarém fez a festa após vitória em Samora Correia

A Associação Desportiva de Mação venceu por 0-4 na deslocação ao terreno do Samora Correia, num jogo a contar para a 23ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém e conquistou a subida de divisão para o Campeonato de Portugal quando ainda faltam disputar três jornadas.

Com este resultado, a formação de Mação passou a somar 52 pontos, mais 11 que o segundo classificado, União de Tomar. A equipa nabantina, que sofreu uma derrota na deslocação a Torres Novas por 2-1, viu-se apanhada na classificação pela formação torrejana que soma agora os mesmos 41 pontos.

Destaque ainda para a segunda derrota consecutiva do Fazendense frente ao Amiense por 1-2. A equipa de Fazendas de Almeirim atravessa o pior registo da temporada e desceu ao quarto lugar com 41 pontos.

Nos restantes jogos registaram-se os seguintes resultados: Atl. Ouriense 4-2 Moçarriense; Empregados do Comércio 1-1 UD Abrantina; Atl. Riachense 0-1 U. Almeirim; e Ferreira do Zêzere 1-1 SL Cartaxo.

União de Santarém chega ao topo na 2ª distrital

Na 2ª Divisão da Associação de Futebol de Santarém, na série A, o Rio Maior goleou o Espinheirense por 6-3 e consolidou a liderança com 44 pontos, mais três que o segundo classificado, Tramagal (venceu o AC Pernes por 0-2). Nesta série ainda está por definir quem acompanha Rio Maior e Tramagal para o apuramento de campeão, sendo que o CP Pego, terceiro classificado com 38 pontos, e Atalaialense, Caxarias e Aldeiense estão separados por 2 pontos.

Na série B, o União de Santarém bateu o Vale da Pedra por 1-4 e subiu ao primeiro lugar da classificação com 46 pontos, mais um que o segundo classificado, Marinhais. Na última jornada, as duas equipas defrontam-se num jogo que decide o vencedor desta série que já tem definido as três formações que vão disputar o apuramento de campeão (União de Santarém, Marinhais e SCD Glória).