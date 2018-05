Medalhas ribatejanas no Campeonato da Europa de Trampolins

Diogo Ganchinho foi campeão da Europa e dois ginastas de Salvaterra trouxeram medalhas de bronze no escalão de juniores.

O ginasta ribatejano Diogo Ganhchinho conquistou no domingo o título europeu de trampolins, em Baku, no Azerbaijão. Em representação da selecção nacional no Campeonato da Europa de Trampolins de Seniores e Juniores, o atleta conquistou 60.130 pontos na final. Na competição individual, Ganchinho, três vezes atleta olímpico, somou mais 765 pontos do que o bielorrusso Mikita Ilynikh e mais 815 do que o francês Allan Morante.

Diogo Ganchinho, 30 anos, nasceu no Hospital de Santarém mas viveu sempre em Santo Estêvão, concelho de Benavente, até à idade adulta. Começou a praticar a modalidade aos seis anos no Futebol Clube Estevense, de Santo Estêvão. Aos oito anos apurou-se pela primeira vez para os jogos mundiais por idades, que se realizaram no Canadá. A partir daí teve uma trajectória sempre em ascensão. Actualmente é atleta do Sporting Clube de Portugal.

Juniores de Salvaterra trabalharam para o bronze

Na mesma competição, mas no escalão de juniores, o ginasta Henrique Moreira, do Clube de Trampolins de Salvaterra de Magos, conquistou no domingo, 15 de Abril, a medalha de bronze individual em Duplo Mini Trampolim. Henrique Moreira já tinha conquistado, em conjunto com o seu colega de clube Lucas Santos, a medalha de bronze por equipas na mesma competição. Na sua página da rede social Facebook, o município de Salvaterra de Magos felicitou os “atletas, treinadores, familiares e o Clube de Trampolins de Salvaterra por mais uma conquista, fazendo votos de continuação do excelente trabalho que tem vindo a desenvolver”.