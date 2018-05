Rugby Clube de Santarém campeão nacional de sub16

A equipa de Sub16 do Rugby Clube de Santarém (RCS) sagrou-se campeã nacional de Sub16 B ao vencer a Academia de Rugby Club de Setúbal, detentor do título na época transacta. O jogo do título realizou-se no dia 14 de Abril, no Campo do Jamor, e os escalabitanos derrotaram os setubalenses por 26 - 12.

De destacar que este grupo de jovens campeões chega ao fim do Campeonato Nacional com apenas uma derrota sofrida. Com o apito final do árbitro deu-se início à celebração da vitória, tanto no campo como nas bancadas onde os numerosos (e ruidosos) apoiantes do RCS manifestaram a sua alegria pelo titulo alcançado. Agora segue-se a Taça de Portugal.