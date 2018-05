Scalabis Night Race volta a pintar Santarém de amarelo e preto

Prevê-se a participação de mais de quatro mil atletas num programa de animação que tem como ponto alto a corrida nocturna que percorre alguns dos pontos mais emblemáticos da cidade.

A sexta edição do W Shopping Scalabis Night Race vai voltar a pintar as ruas de Santarém de amarelo e preto e a juntar o desporto, o vinho tinto, os pampilhos, as bifanas e muita animação. A prova, que irá decorrer no sábado, 21 de Abril, irá trazer à cidade mais de quatro mil atletas para uma corrida “única” no país.

Este ano, para além de haver animação redobrada com música, dança e artes performativas, a prova será inclusiva contando com a participação na caminhada de dois surdocegos e seus acompanhantes do Centro de Educação e Desenvolvimento António Aurélio da Costa Ferreira (CEDAACF), da Casa Pia de Lisboa. A iniciativa desportiva será apadrinhada pelo atleta Paulo Guerra, que já passou por Sporting Clube de Portugal e Maratona Clube de Portugal. A organização diz que bastaram três semanas para as inscrições esgotarem obrigando a abrir mais 200 vagas para a caminhada e para os 10 quilómetros.

Às 21h00 arranca no Jardim da Liberdade a W Shopping Scalabis Night Race, na distância de 10 quilómetros, para a qual a organização estabeleceu um limite máximo de 2500 inscrições. Antes, pelas 15h00, começam as McDonald’s Kids Race, dividida em bambis (menores de seis anos), benjamins A (7/9 anos), benjamins B (10/11anos), infantis (12/13 anos), iniciados (14/15 anos) e juvenis (16/17 anos). Estas provas têm o limite máximo de 500 inscrições. Ainda antes da prova principal tem lugar a Repsol Gás Mini Race, uma caminhada de cinco quilómetros, pelas 19h00, para 1300 participantes.

A prova vai passar pelos principais locais da cidade como o centro histórico, as Portas de Sol, o Jardim de São Bento, a Escola Prática de Cavalaria, o Mercado Municipal e a Praça de Toiros. “Esta é a prova com o maior número de participantes do país, não contando as organizadas em Lisboa e Porto. É um motivo de orgulho, de satisfação, mas ao mesmo tempo também nos dá uma grande responsabilidade”, afirmou Pedro Carvalho, dirigente dos Scalabis Night Runners, associação organizadora da prova.

Os participantes terão ainda direito, no final, a provar vinho tinto e a um pampilho e uma bifana. O Grupo Académico de Danças Ribatejanas, os Ranchos Folclóricos do Bairro de Santarém e do Vale de Santarém, a Scalabituna e o grupo de rock Jimdungo garantem a animação da festa com epicentro no Jardim da Liberdade mas que também se espalha por outros pontos. Não faltarão ainda os cavalos, os campinos, a passagem de filmes e uma actividade alusiva ao 25 de Abril dentro da antiga Escola Prática de Cavalaria. A noite termina com um concerto de tributo aos Queen, pelas 22h00, e com o habitual fogo-de-artifício.

A W Shopping Scalabis Night Race é também um evento solidário com a angariação de verbas para a Fundação Ronald McDonald e para A FARPA – Associação dos Familiares e Amigos do Doente Psicótico de Santarém.