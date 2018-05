Sporting de Tomar nas meias-finais da Taça de Portugal

O Sporting de Tomar apurou-se na tarde de sábado, 14 de Abril, para as meias-finais da Taça de Portugal em hóquei em patins ao bater fora o HC Maia por 2-7. Igualmente apurados estão o Riba d’Ave, o FC Porto e o Valongo.

Os resultados dos jogos dos quartos de final Taça de Portugal de hóquei em patins foram os seguintes: Riba d’Ave (II) – Valença (I), 4-4 (5-4ap); FC Porto (I) – Benfica (I), 5-2; HC Maia (III) – (+) Sporting de Tomar (I), 2-7; Marinhense (II) – Valongo (I), 1-4.

A final four vai disputar-se nos dias 16 e 17 de Junho e o Valongo será o adversário do SC Tomar no jogo de acesso à final. Na época passada a equipa ribatejana atingiu a final da prova tendo perdido contra o FC Porto.